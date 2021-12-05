В Украине второй день подряд фиксируют снижение заболеваемости ковидом. В течение субботы, 4 декабря, ковид выявили у 6 622 украинцев.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Facebook утром в воскресенье, 5 декабря.

Отметим, что таким образом количество людей с коронавирусом в стране уменьшается уже вторые сутки подряд. За 3 декабря заболевших украинцев насчитывалось 13 206 человек, за второе декабря - 13 777.

Среди 6 622 новых пациентов с коронавирусом 690 детей и 68 медиков. В течение прошлых суток, по информации ведомства, в больницы с Covid-19 попали 2 926 человек. 278 случаев болезни вчера оказались летальными. Выздоровели 9 274 украинцев.

За сутки в Украине, по информации Минздрава, сделали 112 657 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 40 278 украинцев, вторую - 72 379 человек.

В Минздраве отчитались, что с начала вакцинальной кампании привито 13 725 905 человек, из них получили первую дозу – 13 725 903 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 762 441 человек. В общей сложности проведено 25 488 344 прививки.

За все время пандемии в Украине выявили уже 3 497 477 случаев коронавируса. Выздоровел 3 050 659 человек. Число летальных случаев достигло 88 280.

Напомним, "Страна" писала о том, что из-за нового штамма коронавируса "омикрон" в Украину запретили въезд иностранцев и лиц без гражданства из восьми стран Южной Африки.

Также мы сообщали, что недавно глава Минздрава Виктор Ляшко не исключил повторение в Украине тотального карантина, как весной 2020 года.