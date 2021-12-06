Заражение коронавирусом выявлено как минимум у двоих участников встречи Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме, где присутствовали более 50 министров иностранных дел, в том числе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

В частности, положительный результат теста на COVID-19 зафиксирован у министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто. Он также успел принять участие в заседании правительства своей страны в пятницу. Хаависто сообщил о своем результате теста шведской коллеге Анн Линде.

"Дополнительные случаи не могут быть исключены. Участники могли заразиться СOVID-19 в течение одного или нескольких дней встреч 2-3 декабря", - говорится в сообщении.

Совет министров иностранных дел ОБСЕ является центральным директивным органом для обсуждения вопросов в сфере безопасности и существующих угроз, укрепления мер доверия, улучшения сотрудничества в Европе. Заседание созывается один раз в год страной - председателем организации. Председательство в ОБСЕ с 1 января 2022 года перейдет к главе МИД Польши Збигневу Рау.

Ранее мы сообщали о том, что Сергей Лавров в ходе переговоров с Энтони Блинкеном в Стокгольме заявил о том, что втягивание Украины в геополитические игры Вашингтона повлечет за собой серьезные последствия.

Кроме того, мы также писали, что Энтони Блинкен обвинил Россию в невыполнению Минских соглашений. По его словам, именно Москва, а не Киев, не выполнила большую часть обязательств в рамках договоренностей. При этом он возложил ответственность за невыполнение соглашений на обе стороны.



