В официальном Twitter-аккаунте Украины назвали соседство с Российской Федерацией сплошной головной болью.

Соответствующий твит появился в аккаунте "Ukraine / Україна", во вторник, 7 декабря.

Согласно опубликованному мему, во время мигрени наступает головная боль в лобной части, при повышенном давлении – в затылке, при стрессе - в затылке и висках.

Жизнь рядом с РФ обозначена как сплошная головная боль.

Напомним, ранее в этом же твиттер-аккаунте Украина предложила России сыграть в "игру в кальмара" и дала ей невыполнимое задание. Там запостили мем, который является отсылкой к третьей серии, где суть игры была в том, чтоб с помощью иглы вырезать из карамели фигуру. Если при этом карамель ломалась - участника убивали. Игроки получали разные фигуры, кто-то круг, вырезать который легко, а кто-то зонтик, который вырезать не сломав карамель практически невозможно.

В сообщении отметили Россию, которой якобы достался украинский герб. Вырезать герб Украины, очень сложную фигуру, практически невозможно, так что это невыполнимое задание.

Также мы писали, что Государственный департамент США на своем сайте причислил россиян к "бездомным национальностям".