В приложении Instagram планируют вернуть пользователям возможность просматривать ленту в хронологическом порядке уже в следующем году. Эта опция была доступна до 2016 года, пока ее не заменили определяющим предпочтения пользователей алгоритмом.

Об этом сообщил глава Instagram Адам Моссери, пишет TechCrunch.

Моссери выступил перед комиссией Сената США. Обсуждался вопрос о вреде приложения для подростков. Во время выступления его спросили о том, не считает ли он, что у пользователей должна быть возможность использовать приложение без "манипулирования алгоритмами".

На это Моссери ответил, что поддержит предоставление людям возможности иметь хронологическую ленту и что компания уже фактически разрабатывает этот вариант.

"Мы верим в большую прозрачность и подотчетность, и мы верим в больший контроль. Вот почему в настоящее время мы работаем над версией хронологической ленты, которую надеемся запустить в следующем году", - сказал Моссери.

Кроме того, он рассказал что Instagram в течение нескольких лет экспериментировал с различными способами предложить пользователям больший контроль над своим пользовательским опытом.

Одна идея, которую Instagram опробовал, называлась "Избранное", она позволяла пользователям выбирать подмножество людей, учетные записи которых они хотели бы видеть в верхней части своей ленты. Другая идея, над которой работала компания, - это хронологическая версия ленты Instagram.

"Я бы хотел, чтобы у меня был конкретный месяц, чтобы сказать вам прямо сейчас, но сейчас мы нацелены на первый квартал следующего года", - рассказал он о сроках запуска хронологического варианта ленты.

Напомним, в Instagram вводят новые функции для безопасности подростков.

Также сообщалось, что Instagram начал запрашивать видео-селфи для подтверждения личности пользователей.