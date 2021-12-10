Посольство Соединенных Штатов Америки прокомментировало вчерашний инцидент с кораблем ВМС Украины "Донбасс", который зафиксировали в Керченском проливе. В ведомстве назвали это "очередным актом агрессии России против Украины".

Об этом стало известно из Twitter пресс-службы Посольства США в Киеве.

"Донбасс" имеет полное право плавать в (в оригинальном тексте стоит emoji украинского флага, т.е., подразумевается "в водах Украины" - Ред.) водах. Ложные обвинения России являются частью ее неустанной кампании по отвлечению от ее последних агрессивных провокационных действий. Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море – очередной акт агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 9 декабря, в сторону Керченского пролива двигался корабль украинского Военно-морского флота "Донбасс". Требований изменить курс он не выполнял.

Позже в ФСБ России сообщили, что корабль "Донбасс" лег на обратный курс. При этом, по их данным, на запросы он не реагировал. Кроме того, Действия экипажа украинского корабля российская спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.

Между тем, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала Совет Безопасности ООН рассмотреть инцидент с направлявшемся в Керченский пролив кораблем "Донбасс".

Кроме того, в МИД России назвали действия украинского корабля у Керченского пролива "очередной провокацией на море", а Кремле заявили, что "любая незначительная провокация может привести к серьезным последствиям".