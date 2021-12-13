На заседании фракции "Слуга народа", которое состоится вечером 13 декабря, состоится голосование за кандидатов по парламентской квоте в Нацсовет по телевидению и радиовещанию.

По информации "Страны", монобольшинству поступила команда прокатить кандидатов от оппозиции и утвердить в Нацсовет трех новых членов - Ольгу Герасимьюк (нынешний глава, которая после переизбрания, скорее всего, сохранит свою должность), Олега Черныша и Александра Бурмагина.

"Герасимьюк и Черныш считаются людьми Коломойского. Бурмагин добавлен для видимости баланса. Это грамотный медиаюрист, выдвинутый НСЖУ - организацией, которая в последнее время занимает принципиальную позицию по защите прав журналистов.

Однако НСЖУ его выдвинула уже давно. И уже после этого Бурмагин был привлечён кураторами медиа-политики от Зе (Александром Ткаченко и Кириллом Тимошенко) в рабочую группу по репрессивному законопроекту о медиа. Видимо благодаря этому он и попал в финальный список кандидатов. Таким образом, Банковая хочет сохранить и упрочить контроль альянса Зеленского и Коломойского над Нацсоветом", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, "Страна" писала о том, что Нацсовет по ТВ потратил с нарушениями почти 100 млн гривен.

Также мы сообщали, что Рада на этой неделе рассмотрит вопрос о назначении членов Нацсовета по ТВ.