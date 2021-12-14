Из Афганистана пришло подтверждение информации источников о том, что талибы запретили в стране хождение американского доллара. Заместитель премьер-министра Афганистана Абдул Салам Ханафи запретил использовать вообще иностранные валюты в стране и настоял на постоянном применении афганского афгани.

Об этом сообщил сайт телеканала Tolo News.

Как передало канал, Ханафи призвал афганцев в повседневной жизни пользоваться афгани и заявил, что контрабанда американских долларов в Афганистан является преступлением.

"Те, кто контрабандой вывозит доллары из страны, являются "национальными предателями", и если они будут арестованы, то с ними поступят как с таковыми ",- приводит заявление Ханафи телеканал Tolo News.

Как отметил телеканал, на заседании кабинета министров Ханафи поручил экономической комиссии предпринять шаги для решения проблемы падения курса афганской валюты по отношению к доллару. Сейчас один доллар меняют за 112 афгани, хотя месяц назад это можно было сделать за 92 афгани.

Ранее движение "Талибан" и афганский Центробанк устанавливали лимиты на объем снимаемых в банках долларов.

Между тем США в сентябре объявили, что выплатят больше двух тысяч долларов каждому беженцу из Афганистана.

А недавно стало известно, что Китай ведет переговоры с талибами о возобновлении доступа к месторождениям лития и меди в Афганистане.