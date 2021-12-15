В Украине второй день растет заболеваемость коронавирусом. За прошлые сутки ковид зафиксировали у 8 109 человек, а за позапрошлые - у 7 283 украинцев. При этом за день в два раза подскочило число госпитализаций пациентов с Covid-19.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава на странице в Facebook.

По данным ведомства, среди новых пациентов - 707 детей и 182 медика. В больницы вчера попали 2 280 человека с Covid-19 (вчера 1 123 - Ред.). В течение суток зафиксировали 356 летальных случаев. 26 307 человек выздоровели.

За все время пандемии в нашей стране 3 578 557 человек заразились коронавирусом. Из них 3 259 316 - выздоровели, а 91 958 умерли.

С начала вакцинальной кампании, по информации Минздрава, в Украине прививку сделали 14 221 538 человек, из них получили первую дозу вакцины – 14 221 536 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 640 221 человек. В общей сложности проведено 26 861 757 прививок.

Напомним, "Страна" писала о том, что в компании Moderna допускают одновременное заражение "Омикроном" и "Дельтой". Их мутация может привести к образованию еще более опасной разновидности коронавируса.

Также мы сообщали о том, что Винницкая и Хмельницая области со среды, 15 декабря, переходят в желтую ковид-зону. В красной остается всего 8 регионов.