Сегодня, 15 декабря, красную зону карантина покинули Винницкая и Хмельницкая область. Теперь в ней остались 8 областей.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом.

По состоянию на 15 декабря в красной зоне находятся такие области:

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Черкасская,

Черниговская.

В оранжевой зоне - Закарпатская и Одесская области. В желтой на сегодня находятся Киев, Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Напомним, Одесская область, которая покинула красную зону 7 декабря, может вскоре в нее вернуться. В регионе фиксируют по 500-600 случаев ковида в день. А в местной облгосадминистрации говорят, что реанимационные койки для больных с коронавирусом в больницах загружены на 100%.

Также мы писали о том, что по прогнозам экспертов, на этой неделе красную зону карантина могут покинуть еще две области - Житомирская и Киевская. В таком случае в красной зоне останутся 6 областей.