Сегодня две области Украины покинули красную ковид-зону. В желтой уже 15 регионов. Данные Минздрава
Сегодня, 15 декабря, красную зону карантина покинули Винницкая и Хмельницкая область. Теперь в ней остались 8 областей.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом.
По состоянию на 15 декабря в красной зоне находятся такие области:
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Черкасская,
- Черниговская.
В оранжевой зоне - Закарпатская и Одесская области. В желтой на сегодня находятся Киев, Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.
Напомним, Одесская область, которая покинула красную зону 7 декабря, может вскоре в нее вернуться. В регионе фиксируют по 500-600 случаев ковида в день. А в местной облгосадминистрации говорят, что реанимационные койки для больных с коронавирусом в больницах загружены на 100%.
Также мы писали о том, что по прогнозам экспертов, на этой неделе красную зону карантина могут покинуть еще две области - Житомирская и Киевская. В таком случае в красной зоне останутся 6 областей.