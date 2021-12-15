Одесская область, которая 7 декабря покинула красную зону карантина, в ближайшее время может в нее вернуться, поскольку ситуация с коронавирусом в регионе продолжает вызывать беспокойство.

Об этом со ссылкой на главного санитарного врача Одесской области Виталия Гончарова пишет "Думская".

По словам Гончарова, в последние дни в Одесской области возобновился рост числа заражений коронавирусом. В среднем за сутки в регионе фиксируют 500-600 новых случаев. И если такая динамика сохранится, то несмотря на спад заболеваемости по стране в целом, Одесская область снова окажется в красной зоне.

Кроме того, по данным директора департамента здравоохранения Одесской обладминистрации Натальи Одарий-Захарьевой, в больницах первой волны в регионе находится 621 пациент с коронавирусом, второй волны – 538. Реанимационные койки загружены на 100%.

Отметим, что сейчас Одесская область находится в оранжевой зоне адаптивного карантина.

Напомним, "Страна" писала о том, что Винницкая и Хмельницая области со среды, 15 декабря, переходят в желтую ковид-зону. Теперь в красной остаются 8 регионов.

Также мы сообщали, что по прогнозам экспертов, на этой неделе красную зону карантина могут покинуть также Киевская и Житомирская области.