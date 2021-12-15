Минздрав опубликовал данные по заболеваемости туберкулезом в ноябре. Фото: pixabay.com

В ноябре 2021-го в Украине зарегистрировано 1530 случаев туберкулеза. Большинство из них - вновь заболевшие, но есть и случаи рецидива. Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве.

Опубликована такая статистика туберкулеза в ноябре: 

  • 1 117 новых случаев заболевания;
  • 285 пациентов с рецидивом;
  • 23 пациента, возобновивших лечение после перерыва;
  • 61 пациент, который начал повторное лечение после неудачного;
  • 17 других случаев;
  • 27 пациентов с неизвестной историей предварительного лечения.

Всего в ноябре 2021 года в Украине от туберкулеза лечились 12 545 человек.

"Сегодня в Украине туберкулез излечим, а лечение противотуберкулезными препаратами абсолютно бесплатно. Помните, туберкулез не отличает социальный статус и все равно опасен для всех. Но, если выявить болезнь на ранней стадии, ее можно лечить амбулаторно и не бояться осложнений", предупреждают в Центре общественного здоровья и напоминают о необходимости регулярных профосмотров и вакцинации детей. 

Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве объяснили украинцам, как отличить симптомы коронавируса и туберкулеза.

Также мы сообщали, что медики объяснили украинцам, может ли больной туберкулезом заниматься спортом.

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