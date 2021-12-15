В ноябре 2021-го в Украине зарегистрировано 1530 случаев туберкулеза. Большинство из них - вновь заболевшие, но есть и случаи рецидива. Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве.

Опубликована такая статистика туберкулеза в ноябре:

1 117 новых случаев заболевания;

285 пациентов с рецидивом;

23 пациента, возобновивших лечение после перерыва;

61 пациент, который начал повторное лечение после неудачного;

17 других случаев;

27 пациентов с неизвестной историей предварительного лечения.

Всего в ноябре 2021 года в Украине от туберкулеза лечились 12 545 человек.

"Сегодня в Украине туберкулез излечим, а лечение противотуберкулезными препаратами абсолютно бесплатно. Помните, туберкулез не отличает социальный статус и все равно опасен для всех. Но, если выявить болезнь на ранней стадии, ее можно лечить амбулаторно и не бояться осложнений", предупреждают в Центре общественного здоровья и напоминают о необходимости регулярных профосмотров и вакцинации детей.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве объяснили украинцам, как отличить симптомы коронавируса и туберкулеза.

Также мы сообщали, что медики объяснили украинцам, может ли больной туберкулезом заниматься спортом.