Министерство здравоохранения Украины ожидает через несколько лет роста количества случаев других болезней, недовыявленных вследствие введения карантинных ограничений из-за COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу, 19 ноября.

“Мы разрешили проводить профилактические медицинские осмотры, поскольку эпидемия COVID-19 оказывает значительное влияние и на другие болезни. В частности, мы говорим и об инфекционных болезнях, онкологических, туберкулезе и других болезнях, которые из-за пандемии COVID-19 у нас могут быть недовыявлены. Поэтому система здравоохранения готовится к тому, что за эти два года, когда мы находимся в карантинных ограничениях, у нас значительно увеличится лет через 3-5 количество других болезней, которые будут проявляться не на начальных, а на других стадиях развития болезни, и их будет гораздо труднее вылечить и гораздо дороже для экономики страны. Поэтому мы возобновили прохождение медицинских осмотров”. - сказал министр, отвечая на вопросы относительно медицинских осмотров для педагогов.

По словам министра, согласно законодательству, медосмотры определенных контингентов работников проводят за счет работодателей, поэтому педагоги не должны платить за его прохождение.

Министр добавил, что руководители учреждений здравоохранения, проводящие такие медосмотры, должны четко спланировать их работу и определить отдельные дни и часы для проведения медосмотров.

Ранее "Страна" сообщала, что, по словам министра Ляшко, Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом в пределах третьей волны, но не исключена повторная вспышка. Число новых случаев COVID-19 снижается вторую неделю подряд, как и количество госпитализаций. При этом в некоторые дни выздоровевших фиксировали больше, чем заболевших.

Также мы писали, что в Украине второй день подряд выявляют более 20 тысяч новых случаев коронавируса. Также сообщается о 725 смертях среди пациентов с ковидом. Уже четыре дня в Украине фиксируют более 700 летальных случаев коронавируса в день.