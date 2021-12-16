В Украине третий день растет число новых случаев коронавируса. В течение прошлых суток ковид обнаружили у 9 590 украинцев.

Статистику утром 16 декабря в Facebook опубликовала пресс-служба Минздрава.

Среди новых пациентов 864 ребенка и 115 медиков. 2 089 человек за день попали с Covid-19 в больницу. За прошлые 24 часа от коронавируса умерли 355 человек, 25 499 выздоровели. Кроме того, вчера 142 926 украинцев сделали прививку от ковида.

За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 3 588 147 случаев коронавируса. Из них 92 313 оказались летальными, выздоровели 3 284 815 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине сделали 27 004 683 прививки от коронавируса. Первую дозу получили 14 269 055 человек, завершили процесс вакцинации - 12 735 628 человек.

Напомним, "Страна" писала о том, 15 декабря красную зону карантина покинули Винницкая и Хмельницкая область. После этого в ней осталось 8 регионов Украины. По прогнозам экспертов, в скором времени красную зону могут покинуть еще две области. А в Одессе местные власти предполагают, что регион, напротив, в нее вернется.

Также мы сообщали, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал приказ о введении в Украине дополнительной дозы вакцины от коронавируса. Пока что планируется, что ее получат те, кому двух доз для формирования устойчивого иммунитета было недостаточно.