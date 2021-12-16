По состоянию на утро 16 декабря в Украине не осталось регионов в оранжевой ковид-зоне. Закарпатская и Одесская области, которые в ней находились вчера, перешли в категорию желтых регионв.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом.

В желтой зоне находятся Киев, а также такие области: Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая, Донецкая, Винницкая, Хмельницкая, Закарпатская, Одесская.

В красной зоне сейчас восемь областей: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская.

Напомним, Ляшко подписал приказ о введении в Украине дополнительной дозы вакцины от коронавируса.

Ранее мы писали, что Одесская область, которая 7 декабря покинула красную зону карантина, в ближайшее время может в нее вернуться.

Кроме того, мы сообщали, что в Украине третий день растет заболеваемость ковидом. За сутки заразились 9,5 тысяч человек. За прошлые 24 часа от коронавируса умерли 355 человек, 25 499 выздоровели. За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 3 588 147 случаев коронавируса.