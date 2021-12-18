Помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во время посещения Киева подтвердила, что Вашингтон не будет принимать решения и вести дискуссии о будущем Украины без ее участия.

Об этом заявила на брифинге 17 декабря заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер. Ее слова приводит ТАСС.

"Донфрид подтвердила приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также позицию президента (Джо Байдена - Ред.), что никакие решения или дискуссии насчет Украины не будут приниматься без нее", - сказала Портер.

Портер добавила, что во время последующего визита в Москву Донфрид "подчеркнула серьезные последствия в случае агрессии России против Украины". Представитель США, продолжила Портер, затем посетила Брюссель, где провела встречи с союзниками США по НАТО и также подтвердила им, что США "не будут предпринимать каких-либо решений, затрагивающих их безопасность, без них".

Между тем, несмотря на заверения США, они постоянно нарушают принцип "ни слова об Украине без Украины". Не далее как 7 декабря Байден говорил с Владимиром Путиным два часа, причем главной темой переговоров стала Украина.

А несколько дней спустя госсекретарь Энтони Блинкен обсуждал агрессию РФ против Украины с новым главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. И вскоре сделал то же самое с главой МИД Италии.