В Ивано-Франковской области 20-22 декабря перекроют ряд участков улиц и дорог из-за проведения ежегодной конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

"В мероприятиях запланировано участие большого количества гостей. Учитывая это, полиция Прикарпатья призывает жителей и гостей региона с пониманием отнестись к возможным ограничениям или неудобствам. В частности, речь идет о временном ограничении или запрете движения транспортных средств и пешеходов на отдельных участках улиц и дорог", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сотрудники ГСЧС сообщили о перекрытии некоторых трасс для грузовых транспортных средств в Ивано-Франковской области из-за неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, 17 декабря на въезде в Харьков протестующие перекрыли трассу возле поста полиции в районе Дробицкого Яра. Люди протестовали против отключения от газоснабжения в некоторых населенных пунктах области. Очевидцы сообщали, что действия привели к образованию огромной пробки из автомобилей.