Украинцы увидели в 2021 году существенный рост цен и ухудшение международного имиджа страны
Социологический опрос украинцев показал, что только 20% населения отметили улучшение международного имиджа нашей страны. Наибольшие же изменения в плохую сторону жители страны зафиксировали в вопросах цен и тарифов.
Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провела социологическая группа "Рейтинг".
Большинство респондентов заявили о том, что заметны только ухудшения.
- 20% - увидела улучшение международного имиджа Украины;
- 28% - заявили об отсутствии каких-либо изменений;
- 40% - считают, что международный имидж нашей страны ухудшился.
Кроме того, украинцы также рассказали о ситуации, касаемо безопасности на дорогах.
- 19% - респондентов заявили, что ощущают себя в безопасности на украинских автопутях;
- 34% - не заметили изменений ни в какую сторону;
- 41% - заявили об ухудшении безопасности на дорогах Украины.
Также исследователи затронули тему медицинской инфраструктуры и образования нашей страны.
- 17% - респондентов заявили об улучшении качества медицинского обслуживания в Украине;
- 45% - тех, кто придерживается противоположного мнения;
- 31% - заявили об отсутствии изменений.
Среди опрошенных респондентов, только 12% считают, что в Украине качество образования улучшилось:
- 40% - считают наоборот;
- 28% - не заметили изменений.
Отметим, что самые худшие изменения, по версии украинцев, произошли в вопросах тарифов на коммуналку (70% видят ухудшения) и цен на основные товары и лекарства (89% зафиксировали их рост).
Опрос проводился в течение 16-18 декабря 2021 года. Социологи опросили 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и неподконтрольной части Донбасса) .Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. Для опроса использовался метод CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).
Напомним, ранее мы сообщали о том, что по данным опроса "Социс", 63,8% украинцев не поддерживают выдвижение президента Владимира Зеленского на второй срок.
Кроме того, мы также сообщали, что больше половины украинцев заявили о том, что поддерживают идею роспуска Верховной Рады и отставки Кабинета министров.