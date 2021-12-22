Социологический опрос украинцев показал, что только 20% населения отметили улучшение международного имиджа нашей страны. Наибольшие же изменения в плохую сторону жители страны зафиксировали в вопросах цен и тарифов.

Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провела социологическая группа "Рейтинг".

Большинство респондентов заявили о том, что заметны только ухудшения.

20% - увидела улучшение международного имиджа Украины;

28% - заявили об отсутствии каких-либо изменений;

40% - считают, что международный имидж нашей страны ухудшился.

Кроме того, украинцы также рассказали о ситуации, касаемо безопасности на дорогах.

19% - респондентов заявили, что ощущают себя в безопасности на украинских автопутях;

34% - не заметили изменений ни в какую сторону;

41% - заявили об ухудшении безопасности на дорогах Украины.

Также исследователи затронули тему медицинской инфраструктуры и образования нашей страны.

17% - респондентов заявили об улучшении качества медицинского обслуживания в Украине;

45% - тех, кто придерживается противоположного мнения;

31% - заявили об отсутствии изменений.

Среди опрошенных респондентов, только 12% считают, что в Украине качество образования улучшилось:

40% - считают наоборот;

28% - не заметили изменений.

Отметим, что самые худшие изменения, по версии украинцев, произошли в вопросах тарифов на коммуналку (70% видят ухудшения) и цен на основные товары и лекарства (89% зафиксировали их рост).

Опрос проводился в течение 16-18 декабря 2021 года. Социологи опросили 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и неподконтрольной части Донбасса) .Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. Для опроса использовался метод CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).

Напомним, ранее мы сообщали о том, что по данным опроса "Социс", 63,8% украинцев не поддерживают выдвижение президента Владимира Зеленского на второй срок.

Кроме того, мы также сообщали, что больше половины украинцев заявили о том, что поддерживают идею роспуска Верховной Рады и отставки Кабинета министров.