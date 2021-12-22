Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил о гипотетическом ядерном ударе по Украине со стороны Российской Федерации.

Такое предположение Стефанчук озвучил в ходе выступления на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

По мнению Стефанчука, Будапештский меморандум, по которому Украина обменяла свое ядерное оружие на гарантии безопасности и территориальной целостности, не работает. Спикер парламента утверждает, что Россия продолжает его нарушать, а другие страны-подписанты обсуждают лишь возможность применения против нее санкций:

"По состоянию на 1991 год Украина имела третий по размеру ядерный потенциал в мире. Мы добровольно от него отказались и стали безъядерным государством, а сегодня Российская Федерация, которая, напомню, стала гарантом такого разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести по нам даже ядерный удар. Мы остались практически беззащитными перед ядерной угрозой. Есть ли гарантии в Будапештском меморандуме от ведущих ядерных государств или это является пустым тщеславием, будет зависеть от нашей совместной работы", - сказал Стефанчук.

Ранее мы писали о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская сторона должна получить компенсацию за отказ от ядерного статуса в рамках Будапештского меморандума.

Кроме этого, "Страна" сообщала, что в середине ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Берлин откажется разместить ядерное оружие, то оно может быть размещено в Восточной Европе. Однако, в МИД РФ такие заявления расценили, как то, что для Альянса Основополагающего акта об отношениях с Россией больше нет.