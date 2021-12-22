У Европейского Союза сейчас нет возможностей для введения санкций против России. Такое мнение высказал премьер-министр Италии Марио Драги. Речь идет о газовой сфере. Об этом сообщает Agenzia Nova.

"Каков сдерживающий фактор, доступный ЕС? Этот вопрос должен заставить нас задуматься, потому что у нас нет ракет, кораблей или армий. Сегодня у нас есть лишь некоторые факторы экономического сдерживания. Но если мы хотим принять санкции, которые включают и газ, достаточно ли мы сильны, чтобы это сделать? Пришло ли время? Ответ - нет", - сказал Драги.

По мнению итальянского политика, Евросоюз должен сейчас сохранять статус диалога с российским президентом Путиным, который якобы заявляет, что "хочет оставаться в состоянии переговоров".

Напомним, на днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад перейти от общих слов и назвать конкретные меры, которые тот введет против Москвы в случае вторжения в Украину.

Ранее "Страна" писала о том, что США подталкивают Европейский союз к завершению подготовки санкций на случай вторжения России в Украину. Ограничительные меры должны затронуть российский энергетический сектор и банки.

Также мы сообщали, что президент Украины Зеленский заявил о необходимости ввести санкции против России, не дожидаясь вторжения.