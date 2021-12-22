Водителя народного депутата от фракции "Слуги народа" Николая Галушко лишили прав и оштрафовали. А самому парламентарию, нахамившему полицейским, не грозит никакое наказание, так как ответственности за оскорбление правоохранителей не предусмотрено.

Об этом написал в своем Фейсбуке глава МВД Денис Монастырский.

"Информирую, что водитель народного депутата, ставший сегодня известным на всю страну не с лучшей стороны из-за манеры общения с полицейским, привлечен к административной ответственности по статье 130 Кодекса об админправонарушениях за отказ пройти признание. Решением Печерского районного суда Киева он лишен права на 1 год и заплатил штраф 10 200 гривен", - сообщил министр.

Затем он добавил, что, конечно, бывают случаи некрасивого поведения со стороны полицейских - и за их наказывают. А вот ответственности за оскорбление полицейского до сих пор нет.

"В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект №5050-1, предлагающий ввести ответственность за оскорбление полицейского в виде штрафа от 850 до 1700 гривен. Надеюсь, народные депутаты примут этот законопроект и защитят право полицейских на уважение в случаях, когда их действия защищает закон. Это будет по-европейски, справедливо и по существу. Так живут цивилизованные страны, к которым мы хотим присоединиться", - резюмировал Монастырский.

Ранее "Страна" подробно разбирала скандал с хамоватым Галушко.

Между тем в "Слуге народа" заявили, что скандальное видео с матерящимся слили в отместку за голосование за отставку Арсена Авакова.