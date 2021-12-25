Главнокомандующий шведской армией Микаэль Бюден заявил о том считает исключительно серьезной ситуацию со сосредоточением российских войск на границе с Украиной. В связи с этим Швеция повысила уровень своей боеготовности.

Об этом он рассказал в интервью газете "Dagens Nyheter".

"Мы привели нашу готовность в соответствие со сложившейся обстановкой. Она серьезна и вызывает опасения. Естественно, что сейчас мы делаем больше и готовы к более быстрым действиям, чем обычно. Мы готовы к разным вариантам развития ситуации, в том числе и в непосредственной близости от наших границ", — сказал Бюден.

По его словам, сейчас особое внимание уделяется острову Готланд, который расположен в Балтийском море и имеет стратегическое значение. По решению парламента в 2015 году туда возвратили военные части для потенциальной защиты острова. В прошлом году на фоне военных учений армии России на Готланд отправили дополнительное подкрепление.

"В условиях напряженности в Украине и в Европе естественно, что мероприятия по обеспечению боеготовности включают также Готланд и Балтийское море. Мы должны быть готовы действовать на разных направлениях", — сказал Бюден.

На вопрос журналиста о том, готова ли Швеция к защите Готланда в случае возникновения угрозы Микаэль Бюден ответил: "Мы делаем свое дело, не вызывая никакой эскалации. Напротив, скорее охлаждаем (пыл противника), показывая, что стоим в стартовой позиции".

Напомним, Россия объявила об отводе части военных от границы с Украиной.

Кроме того, зарубежные СМИ заявили о том, что Пентагон рассматривает возможность предоставления Украине оперативных разведданных в реальном времени, которые касаются возможного вторжения РФ. Однако Вашингтон опасается, что это приведет к тому, что Украина нанесет удар первой.