В Украине впервые с середины сентября выявили менее двух тысяч новых случаев коронавируса. В течение прошлых суток заразились 1 864 человека.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в Facebook пресс-службой Минздрава.

Среди новых заболевших - 138 детей и 12 медиков. 1 053 человека вчера госпитализировали с диагнозом Covid-19. 133 случая коронавируса в течение суток оказались летальными. 4 527 человек выздоровели.

Кроме того, по данным ведомства, вчера в Украине сделали 29 476 прививок от ковида. 8 776 человек получили первую 7дозу, 20 434 сделали вторую прививку, еще 88 получили дополнительную дозу вакцины, 178 - ревакцинальную.

За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 3 646 988 случаев коронавируса. 94 971 из них оказался летальным. 3 432 739 человек выздоровели.

Напомним, в Минздраве анонсировали старт производства вакцины от коронавируса CoronaVac в Украине уже в феврале 2022 года.

Также мы писали о том что в Минздраве рассказали, когда в Украине начнется новый всплеск распространения коронавируса. По прогнозам ведомства, это случится уже в марте следующего года.

Кроме того, сообщалось, что 24 декабря гсбанки начали выплачивать "Вовину тысячу" за вакцинацию от коронавируса.