По состоянию на понедельник, 27 декабря, в Украине только две области находятся в красной карантинной зоне. Ни одного региона нет в оранжевой, остальные территории - в желтой. Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.

22 области и Киев находятся в желтой зоне карантина. Красной зоне карантина соответствуют Волынская и Запорожская области.

Однако ситуация в этих областях, по данным министерства, уже стабилизировалась. И в ближайшее время они также могут покинуть этот уровень эпидемиологической опасности. Минздрав уже попросил Кабмин созвать Госкомиссию по ТЭБ и ЧС для рассмотрения этого вопроса.

Напомним, в Минздраве рассказали, когда в Украине начнется новый всплеск распространения коронавируса. По данным ведомства, ситуация ухудшится в марте 2022 года.

Также "Страна" писала, что ученые нашли непредсказуемый вариант "дельта" штамма коронавируса в семи регионах Украины.

Кроме того, сообщалось, что в Украине впервые с середины сентября выявили меньше двух тысяч новых случаев ковида за сутки. Вчера коронавирус, по данным Минздрава, выявили у 1 864 украинцев.