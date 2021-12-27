В 2019 году президентом Украины мог стать Андрей Данилко (более известный как Верка Сердючка), однако от президентской должности он отказался. Такое заявление сделали журналист Дмитрий Гордон и его супруга Алеся Бацман на шоу "Хард с Влащенко".

Они уверяют, что в 2019-м вместо шоумена Зеленского президентом вполне мог стать и артист Андрей Данилко.

"Его уговаривали это сделать, очень многие уговаривали, приходили от разных сил, от разных партий, сулили очень больше деньги… Но он сказал: "Я хочу сохранить себя". Вот это то, что не удалось Владимиру Зеленскому", - заявила Бацман.

Также она сообщила, что в президенты хотел пойти и Вакарчук. Но в отличие от Зе и Данилко "ему не хватило решительности и смелости".

Как писала "Страна", ранее экс-глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о катастрофической ситуации в стране. Он не верит в шансы Зеленского остаться на посту до конца срока.

Тем временем западная пресса пишет о том, что Зеленский окружил себя комиками без навыков дипломатии и войны, а Россия может воспользоваться нестабильным положением в стране и начать наступление на Украину в Азовском море.