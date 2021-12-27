В Германии две владелицы собак подрались в результате конфликта на почве того, как правильно воспитывать питомцев. Одна из женщин даже покусала свою оппонентку. При этом собаки обеих дам спокойно наблюдали за происходящим. Об этом пишет DW.

Как сообщили в полиции, ссора произошла после того, как 27-летняя женщина увидела, что 51-летняя дама ударила ее собаку.

Младшая высказала возмущение по этому поводу, завязалась ссора, а затем драка.

Сообщается, что в ходе драки пожилая женщина упала и вонзилась зубами в ногу 27-летней, что привело к травме.

"Собаки только смотрели и не кусались во время драки между двумя женщинами",- сообщила немецкая полиция.

Женщины должны предстать перед судом по обвинению в причинении телесных повреждений.

Ранее "Страна" писала о том, что в Бердянске из-за конфликта на дороге подрались два депутата. Выясняя, у кого из них преимущество на дороге, мужчина 1975 года рождения нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения.

Также мы сообщали, что в Луганской области трое полицейских подрались с четырьмя гражданскими. Пострадала женщина.