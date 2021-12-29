Вчера, 28 декабря, на центральной улице Киева Большая Васильковская произошел дорожный конфликт с бывшим советником министра обороны, известным автогонщиком Алексеем Мочановым.

Об этом свидетельствуют соответствующие видео в соцсетях.

Как сообщил снимавший видео мужчина, Алексей его подрезал, но тот успел вовремя остановиться.

Мочанов его догнал и начал кричать матом, ударил по стеклу и уехал.

Сам Мочанов конфликт подтвердил, однако описал ситуацию иначе.

По его словам, второй участник конфликта двигался по полосе общественного транспорта, "где его не должно было быть".

В этой ситуации Мочанов ждал извинений, но "малолетка нагнул бравых ху@в".

"Про живот согласен, но я его сброшу. А ты как родился и вырос у@бищем, петушок прыщавый - так им и останешься", - обращается Мочанов к своему обидчику.

Ранее мы писали о том, что год назад полицейские остановили автомобиль нардепа от фракции "Слуга народа" Николая Галушко из-за нарушения ПДД. За рулем был его водитель, самого нардепа в машине не было. Однако он прибыл на место происшествия, где стал грубить копам, называть их дебилами и нецензурно выражаться.

Также "Страна" рассказывала о другом громком скандале, когда представитель власти грубо общался с полицейскими. Речь об Александре Гогилашвили, которого после шумихи уволили с поста замглавы МВД.