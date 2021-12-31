Утром в пятницу, 31 декабря, на трассе Киев-Одесса, рядом с пгт Глеваха Киевской области, произошла авария, в которой столкнулись четыре легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали люди.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

По данным паблика, из четырех легковушек две сильно повредились. На место происшествия приехала карета скорой помощи.

Движение на участке трассы затруднено. Для проезда свободна лишь левая полоса. Также на дороге из-за тумана ограничена видимость.

Ранее мы писали, что в последний день года Украину накроют опасные туманы и гололед. В стране объявлен первый уровень опасности. Спасатели предупреждали, что из-за непогоды на дорогах возможны осложнения движения транспорта.

Также сообщали, что вчера на трассе Киев-Чоп столкнулись эвакуатор и грузовик. В результате аварии пострадали люди. Также сообщалось о том, что движение по левым полосам дороги было перекрыто в обоих направлениях.

Кроме того, мы рассказывали, что два дня назад в Киеве ДТП с участием бензовоза блокировало движение трамваев и улицу Вацлава Гавела.