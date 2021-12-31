За последние пять месяцев гражданство Беларуси получили более 2300 человек, прибывших из Украины. В последний день 2021 года президент Александр Лукашенко подписал указ "О приеме в гражданство Республики Беларусь". Согласно этому документу, белорусский паспорт получили 380 граждан Украины.

Об этом сообщила пресс-служба президента Беларуси.

Сообщается, 31 декабря 37 семей с детьми (в том числе многодетных) из Украины стали гражданами Беларуси. По данным пресс-службы Лукашенко, большинство получивших белорусский паспорт украинцев прибыли из Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в 2021 году Украина заняла восьмую строку в рейтинге стран мира по количеству эмигрантов. Всего в этом году страну покинули 600 тысяч граждан.

Напомим, ранее портал Opendatabot уточнил, что за 10 месяцев этого года за границу выехали 600 тысяч украинцев. Данный показатель является наиболее большим за последние 11 лет. По данным портала, всего с 2011 по 2020 годы в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины. Ожидается, что до конца года показатель может вырасти до 3,3 млн человек.

Также мы сообщали, что Зеленский одобрил упрощение получения гражданства для иностранцев-атошников и российских оппозиционеров.