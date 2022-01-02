В Украине польский язык изучает около 100 тыс. человек. При этом в Польше такой поддержки для украинского языка нет.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью "Укринформу".

Речь об этом зашла после вопроса о том, как Украина планирует помочь изучать украинский язык украинцам, проживающим в Польше.

"Украинское государство предоставляет значительно больше возможностей для обучения всех желающих в Украине польскому языку. В Украине польский язык изучает около 100 тыс. человек в разных учебных заведениях. С польской стороны такой полноценной поддержки в изучении украинского языка нет", – заявил дипломат.

Дещица добавил, что переговоры по этой теме продолжаются.

"Есть несколько путей его решения. В частности, речь может идти о создании частных украинских школ по примеру школы "Материнка" в Варшаве. Кроме того, есть вариант с направлением украинских учителей на работу в Польшу для обучения детей украинскому языку, истории, географии, как это делает польское государство", – объяснил он.

По словам дипломата, "если Польша не будет поддерживать украинские учебные пункты на государственном, местном или смешанном уровнях, то это должна сделать Украина".

Между тем, ранее Совет министров Польши принял решение изменить правила въезда граждан, которые прибывают из стран, не входящих в Европейский Союз, в том числе из Украины.

Помимо этого, недавно польский вице-премьер Ярослав Качиньский допустил, что польская сторона может продлить забор на границе с Беларусью до границы с Украиной.