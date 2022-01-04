Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в прошлом году не запретило трансляцию ни одного российского фильма, а к демонстрированию допущены три.

Об этом говорится в ответе Госкино на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"В соответствии с требованиями законодательства Украины, экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрирования фильмов при Госкино в 2021 году просмотрела три фильма производства Российской Федерации, а именно: "Магические приключения огонька" (2020), "Тайна Карлоса Кастанеды" (2018), "Ганзель, Гретель и агентство магии" (2021)", — указано в ответе.

На основании выводов членов комиссии все фильмы были допущены для кинотеатрального и публично-коммерческого показов на территории Украины. Кроме этого, на все три фильма выданы государственные удостоверения на право распространения и демонстрирования фильмов.

В связи с этим указывается, что в 2021 году в Госкино не выявили нарушения норм закона "О кинематографии".

Как сообщалось, Госкино запретило в 2018 году три российских сериала и предоставило разрешение на прокат трех российских фильмов. В 2019 году (еще при президенте Порошенко) - запретило пять фильмов, из которых два российских, а в одном снимался Владимир Зеленский. В 2020 году – не запретило ни одного российского фильма, а к демонстрации допустили один.

Ранее мы писали о том, что Госагентство по вопросам кино на протяжении нескольких лет не выдает прокатное удостоверение фильму "Ржевский против Наполеона". То есть фактически в Украине картину запретили. Французского императора в этом фильме сыграл Владимир Зеленский. "Страна" выяснила, что послужило поводом для запрета, рассказывает о ленте и описывает роль героя Зе.

Также напомним, что 20 миллионов гривен выделило Государственное агентство по вопросам кино на съемки первого украинского фильма о ЛГБТ под названием "Мой юный принц".