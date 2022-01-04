Момент обрушения четырехэтажного офисного здания, которое внезапно рухнуло в Харькове, попал на видео. На опубликованных кадрах можно рассмотреть, что в здании обрушилась внешняя стена.

Здание расположено по адресу улица Гагарина, 20. Известно, что это не жилой дом, а офисные помещения бывшего завода "Авторучка", находящиеся на частной территории.

Напомним, по предварительной информации, в этом здании никто не жил - там размещались офисы. По официальным данным никто не пострадал.

Директор департамента по делам информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил "Стране", что причиной обрушения здания, скорее всего, стало начавшееся неподалеку строительство. Но какой именно объект начали строить на улице Гагарина и как это могло обвалить стену соседнего здания - власти Харькова пока не знают.

По словам Юрия Сидоренко, мэр города Игорь Терехов уже дал поручение выяснить, кем, кому, как и почему были выданы разрешения на это строительство, и были ли вообще выданы.

Ранее "Страна" писала о том, что во Франции из-за взрыва газа обрушился трехэтажный дом, под завалами искали пострадавших.

Также мы сообщали, что в Херсоне на месте рухнувшего в августе флагштока поставили его большой снимок.