Торговля "Вовиной тысячей" теперь уходит в оффлайн. Украинцы предлагают обменять полученные за вакцинацию против коронавируса виртуальные деньги на наличные в соотношении 1:5.

Об этом свидетельствуют расклеенные на улицах объявления с подобными предложениями. Одно их таких было замечено в Харькове.

"Куплю непотраченные "1000 грн Зеленского" за 200 грн. Или если они немного потрачены куплю в соотношении 1:5", - говорится в сообщении.

Также указаны контакты желающего осуществить покупку.

Ранее "Страна" уже подробно писала, как предприимчивые вакцинированные украинцы устраивают махинации с этими средствами, вместо того, чтобы тратить их на походы в кино, бассейн, спортзал или покупать книги.

Напомним, министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что неиспользованная в течение четырех месяцев тысяча гривен, которую уже многим начислили за вакцинацию против коронавируса, вернется в государственный бюджет.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему за "Вовину тысячу" не получается купить авиабилеты на полеты по Украине и для многих она остается неразменной.