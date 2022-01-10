Народные депутаты Украины находятся на рекордно длительных зимних каникулах за последние 10 лет.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Последнее пленарное заседание парламента провели 17 декабря прошлого, а следующее состоится 25 января 2022 года. Таким образом более месяца (38 дней) пройдет без заседаний.

При этом продолжительность времени без пленарных заседаний в зимний период в ВР VIII созыва была ниже. Например, а период 1-й сессии (2014-2015 годов) ВР VIII созыва у народных депутатов не было пленарных заседаний с 29 декабря по 12 января, 3-я сессия – с 26 декабря по 25 января, 5-я сессия – с 24 декабря по 16 января, 7-я сессия – с 23 декабря по 15 января, 9-я сессия – с 22 декабря по 14 января.

Депутаты парламента VII созыва также отдыхали меньше. Так, за время 1-й сессии (2012-2013 годов) не было заседаний с 26 декабря по 10 января, 3-я сессия – с 21 декабря по 14 января.

"Впервые за последние 10 лет народные депутаты отдыхают в течение столь длительного времени. При этом в Верховной Раде хватает долгов, которые не были закрыты в прошлом году. Например, народные депутаты, несмотря на обещания, не успели погасить долги перед шахтерами, приняв соответствующий законопроект на исходе года только в первом чтении", – сообщил глава КИУ Алексей Кошель.

Кроме этого, первоначально каникулы должны были быть короче. В соответствии с первой редакцией календарного плана, принятой в июле, неделю с 11 по 14 января планировалось отвести именно для работы на пленарных заседаниях. Впрочем, в декабре нардепы внесли изменения в постановление, назначив в это время вместо пленарных заседаний неделю работы с избирателями (в пояснительной записке обоснованием такого шага была названа "необходимость проведения работы с избирателями в январе 2022 года").

Напомним, в Верховной Раде Украины 17 декабря народных депутатов, которые проводили последнюю пленарную сессию, после чего отправиись на каникулы, приветствовали оркестром.

Также "Страна" писала, что спикер парламента Руслан Стефанчук придумал задание парламентариям на рождественские каникулы и обнародовал топ-5 книг, которые рекомендует им почитать за время отдыха. Среди них произведения Михаила Зыгаря "Империя должна умереть", Бориса Джонсона - "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю" и другие.