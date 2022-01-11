Экс-заместитель министра образования и науки Игоря Гарбарука, который был уволен Кабинетом министров из-за скандала с откровенным нарядом его помощницы, получил после инцидента больше 160 тысяч гривен зарплаты.

Об этом свидетельствуют данные о существенных изменениях его имущественного состояния.

По данным декларации, 28 декабря, за три дня до Нового года, он получил зарплату в размере 163 025 гривен, которая указана с учетом налогов и сборов. Кроме того, в декларации не уточняется размер его оклада, а также информация о надбавках и премиях.

Зарплату Гарбаруку выплатило Министерство образования и науки.

Напомним, в конце декабря мэр Львова Садовой опубликовал фото, на котором в компании чиновников была запечатлена девушка в откровенном платье. Как выяснилось, на снимке была Кристина Тишкун - помощница замминистра образования Украины.

Девушка была ярко накрашена: ее губы были подведены красной губной помадой. На ней было надето облегающее вечернее платье с большим вырезом на груди. Образ дополнял крестик, надетый поверх платья. В комментариях девушку раскритиковали за откровенный наряд, который она надела в мэрию.

Спустя несколько дней Гарбарука уволили, и он забрал трудовую в Минобразования.

Позже в интервью "Стране" Игорь Гарбарук рассказал, почему он сразу не отреагировал на откровенное платье Тишкун, и является ли он куратором проекта президентского университета.