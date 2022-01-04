Попавшая в скандал из-за откровенного платья Кристина Тышкун, благодаря которой ушел в отставку заместитель министра образования Игорь Гарбарук, не работает в Министерстве образования и науки.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.

"Сообщаем, что госпожа Кристина Тышкун в аппарате министерства не работает и, кроме того, штатным расписанием аппарата министерства должность помощника заместителя министра не предусмотрена", - указывает Минобразования.

Согласно приказу Министерства образования и науки, в целях участия во Всеукраинском форуме высокого уровня "Образование и наука в сфере энергоэффективности. Энергоэффективность в учебных заведениях" экс-заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук был отправлен в командировку в Национальный университет "Львовская политехника" (г. Львов) сроком на 1 календарный день 24 декабря.

Напомним, в конце декабря мэр Львова Садовой опубликовал фото, на котором в компании чиновников была запечатлена девушка в откровенном платье. Как выяснилось, на снимке была Кристина Тышкун - помощница замминистра образования Украины. Девушка была ярко накрашена: ее губы были подведены красной губной помадой. На ней было надето облегающее вечернее платье с большим вырезом на груди. Образ дополнял крестик, надетый поверх платья.

В комментариях девушку раскритиковали за откровенный наряд, который она надела в мэрию.

После фото с помощницей Кристиной Тышкун в сети заговорили о его специфических с ней отношениях. Правда, слухи эти пока не подтверждаются. "Страна" подробно разобрала этот скандал.

Как результат, Игорь Гарбарук написал заявление об увольнении по собственному желанию и в среду, 29 декабря, получил трудовую книжку. Сам же Гарбарук спустя время после скандала заявил, что мужчина не может указывать женщине, как одеваться.