Деятельность Совета национальной безопасности и обороны, который вводит беспрецедентные санкции против граждан Украины, в 2021 году обошлась украинцам в 240 миллионов гривен. Об этом стало известно из ответа ведомства на запрос журналистов.

Из 240 миллионов почти 150,8 миллионов были выделены на зарплаты и начисления на оплату труда сотрудников. 18,7 миллионов предназначались на приобретение оборудования и предметов долгосрочного использования, а 9 миллионов потратили на инвентарь.

На оплату услуг (кроме коммунальных) ушли почти 23 миллиона. Расходы на командировки составили почти 630 тысяч. Коммунальные услуги обошлись почти в 290 тысяч, а капитальный ремонт - в 840 тысяч.

На исследования и разработки по реализации госпрограмм потратили почти 2,5 миллиона. Почти на 38 миллионов приобрели некие нематериальные активы.

Как сообщалось, в 2021 году Данилов заработал на посту секретаря СНБО 831 тысячу гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что в СНБО и ГБР отказываются говорить о показе сериала "Сваты" на подсанкционном российском канале.

Также мы сообщали, что Зеленский даже не созывал заседание СНБО для введения санкций против телеканалов "Перший незалежний" и Ukrlive.