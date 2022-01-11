Бывший министр иностранных дел Польши член Европарламента Радослав Сикорский в ответ на заявление главы МИД РФ о деятельности НАТО назвал Россию серийным насильником.

В Twitter-аккунте российского посольство в Великобритании процитировали министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова: "НАТО стало чисто геополитическим проектом, направленным на захват территорий, осиротевших в результате распада Организации Варшавского договора и Советского Союза".

В ответ на этого, евродепутат Радослав Сикорский написал, что никто не осиротел и Россия не достигнет своей цели, а если будет пробовать и дальше, то "получит по яйцам".

"Уясни себе, российское посольство, раз и навсегда, на понятном тебе языке. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим папой. Скорее серийным насильником. Вот почему вы не достигнете цели. А если попробуете еще раз, то получите по яйцам", - написал Сикорский.

На слова бывшего министра Польши уже отреагировали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что "Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия", поскольку Россия - женского рода.

Напомним, Россия в Женеве заявила об отсутствии прогресса в вопросах нерасширения НАТО.

Также сообщалось, что в Офисе президента заявили, что "вооружили представителей НАТО" аргументами накануне Совета с Россией.