Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $83 за баррель впервые с 16 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 11 января.

К 18:11 по Киеву стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,94% и достигла $83,25 за баррель. К 18:20 по Киеву Brent торговалась на уровне $83,3 за баррель (+3%).

Напомним, 29 декабря 2021 года, мировые цены на нефть марки Brent первый раз с 26 ноября перевалили за отметку в $80 за баррель.

Стоит отметить, что 15 октября цена нефти марки Brent превысила $85 впервые за три года. Такие высокие цены на "черное золото" появились впервые с 2018 года. Однако уже в конце ноября цены на нефть эталонной марки Brent упали до минимума с начала сентября. Но в декабре мировые цены на нефть вновь взяли пошли в рост после спада. Цена барреля нефти марки Brent превысила $75.

Напомним, в России прогнозируют рекордное подорожание нефти в 2022 году. Цена может подскочить до $120 за баррель.

Также "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден распечатал стратегический нефтяной резерв США для борьбы с ростом цен на бензин.