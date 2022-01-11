Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Национального инвестиционного совета бывшего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова и бывшего первого вице-премьер-министра - министра экономики Алексея Любченко. Об этом сообщается в указе главы государства, который размещен на сайте Офиса президента.

Вместо Разумкова и Любченко в состав совета Зеленский ввел нынешнего спикера парламента Руслана Стефанчука, а также утвердил первого вице-премьер-министра Любовь Свириденко, которая сменила в Кабмине Любченко. Также в состав совета введен замглавы ОП Ростислава Шурма и нардеп от "Слуги народа" и замглавы парламентской фракции Галина Янченко.

Напомним, в прямом эфире Дмитрий Разумков подтвердил, что примет участие в выборах президента Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что глава фракции "Слуга народа" Арахамия объяснил замену Алексея Любченко на Юлию Свириденко гендерным балансом.

Также мы сообщали, что Зеленский заявил советникам Шольца и Макрона о готовности принимать "нужные решения" на Нормандском саммите.