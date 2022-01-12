Президент Украины Владимир Зеленский во всемирный день "Спасибо", во вторник, 11 января, сказал "спасибо" своим близким и друзьям, а затем принялся благодарить военных, медиков, учителей, спортсменов и Украине "за то, что она у нас есть".

Соответствующее видео появилось на Instagram-аккаунте президента поздно вечером 11 января.

"Всем добрый вечер. Сегодня всемирный день "Спасибо". Сейчас я закончил все свои главные встречи и дела, решил всех поблагодарить. Хочу поблагодарить своих родителей за то, что подарили мне мою жизнь. Хочу поблагодарить свою жену за то, что подарила нам наших детей. Хочу поблагодарить своих деток за то, что дали мне содержание этой жизни и смысл в ней. Хочу поблагодарить всех друзей за то, что поддерживаете меня - это очень важно, - сказал Зеленский.

Далее в своем обращении Зеленский сказал "спасибо" украинским защитникам и выразил благодарность семьям погибших воинов.

"Хочу поблагодарить всех наших военнослужащих, всех медиков. Всех тех, кто защищает наше государство, и защищает нашу границу, и защищает наше здоровье. К сожалению, иногда, защищая нашу жизнь, отдают свою... Я благодарен вашим родным и близким - низкий поклон, большая благодарность за таких великих людей", - добавил президент.

После Зеленский упомянул медиков, спортсменов и учителей и поблагодарил Украину за возможность жить, работать и любить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Напомним, 11 января по инициативе ООН отмечают Международный день спасибо. Дата должна напомнить о том, как важна вежливость, благодарность и отзывчивость. "Страна" ранее подробно рассказывала о данном празднике.

Также мы писали, 10 января Зеленский показал первое в 2022 году рабочее фото, однако почти такое же Офис президента публиковал в ноябре. После этого пошли слухи о его отлете на тропические острова.

11 января Офис президента опубликовал фото Зеленского со встречи с советниками Шольца и Макрона.