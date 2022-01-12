Владимир Зеленский, выступая в 2016 году на "Квартале 95", предупреждал, что будет, если он выдвинется в президенты и за него проголосуют.

Соответствующее видео обнародовано в соцсетях.

"Кто будет за меня голосовать, ребят, если я действительно пойду в президенты. Поднимите руки, пожалуйста. Ребята, вы что все с ума сошли? Разве так можно? Вышел ведущий, пошутил, хорошо себя прорекламировал и все. Все уже готовы голосовать. Не надо вестись на всякую вот эту вот рекламу. Вы же выбираете человека, а не йогурт. Я просто показал технологию, как это работает. Как можно сделать из… А что, кроме говна и конфетки, другого сравнения нет? И я не мог просто подобрать", - сказал будущий президент в эфире программы.

Ранее мы рассказывали, сколько за 2021 год на посту президента заработал Владимир Зеленский.

Также "Страна" писала о расследовании журналиста Максима Опанасенко, который в своем сюжете рассказал, что около тридцати человек, связанных со студией "Квартал 95" или с семьей Владимира Зеленского, получили при его президентстве высокие должности. Хотя они не соответствуют им ни по профессиональным навыкам, ни опыту работы.

Вместе с тем, большинство украинцев не поддерживают идею Зеленского баллотироваться на второй срок.