Во Франции правительство планирует на уровне закона запретить секс между родственниками. Сейчас в стране, в отличие от многих европейских соседей, инцест запрещен только в случае участия детей.

Об этом сообщает The Times.

На данный момент, согласно законам Франции, инцест запрещен только в том случае, если в нем участвуют дети. Государственный секретарь по делам детей Адриен Таке рассказал, что правительство хочет ввести уголовную ответственность за кровосмесительные отношения, даже если обе стороны старше 18 лет. Это может стать первым подобным решением за двести лет.

"Независимо от возраста, у ребенка не может быть сексуальных отношений с родителем. Это не вопрос возраста, это вопрос согласия. Мы выступаем против инцеста", - сказал Таке.

Как закон коснется приемных семей пока неизвестно.

Стоит отметить, что инцест криминализирован в ряде стран, в частности в Германии, Дании, Великобритании, Австрии, Швейцарии и других. Что касается Украины, то инцест в нашей стране не подлежит уголовному преследованию. Ответственность предусмотрена в случае, когда инцестуозные отношения происходят с несовершеннолетним. При этом родственникам по прямой линии родства запрещено вступать в брак.

Напомним, в Чили узаконили однополые браки и усыновление детей нетрадиционными парами.

Также сообщалось, что в Швейцарии легализовали однополые браки.