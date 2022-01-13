Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Налоговая служба до конца января не будет штрафовать физлиц-предпринимателей 2-4 группы, которые не зарегистрируют РРО.

Об этом он сообщил в интервью "Украинским новостям".

"Любые нарушения ФЛП, связанные с неработающим РРО в этот период, не будут никаким образом преследоваться штрафами… У нас есть договоренность с Налоговой, что до конца января при любом раскладе, никаких штрафов за это не будет", - сказал он.

По словам Гетманцева, единственный штраф, который установлен для программного РРО, — это штраф за невыдачу чека.

Депутат добавил, что Налоговая служба сейчас не проверяет ФЛП.

Напомним, с 1 января 2022 года применение регистраторов расчетных операций (РРО) и программных РРО остается необязательным для некоторых категорий физлиц-предпринимателей – плательщиков единого налога. Для плательщиков единого налога II–IV групп применение РРО/ПРРО с этой даты стало обязательным.

Из-за ажиотажа с регистрацией кассовых аппаратов в системе регистратора расчетных операций Checkbox произошел масштабный сбой. Поэтому многие предприниматели не могли использовать свою технику.

После чего в магазинах Украины в начале января массово перестали работать платежные терминалы, поэтому временно стало невозможно рассчитаться банковскими картами.