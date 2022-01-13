В Киев прибыл второй авиарейс из Нур-Султана, который доставил граждан нашей страны после обострения внутренней ситуации в Казахстане и отмены всех гражданских рейсов. Первый самолет доставил 33 пассажира в Киев 9 января.

Об этом говорят данные табло международного аэропорта "Борисполь".

Самолет приземлился в 21.36. Согласно данным на табло, рейс обслуживался авиакомпаниями "Эйр Астана" и "Международные линии Украины". Сколько именно украинцев прибыли обратно - не сообщается.

Согласно информации аэропорта Борисполь, в 22.30 ожидался вылет пассажирского самолета в обратном направлении - из Киева в Нур-Султан. Регистрация на него уже завершена.

Третий вывозной рейс с украинцами планируется 16 января.

Напомним ранее "Страна" рассказала, что после массовых погромов и протестов в стране, власти Казахстана решили приостановить работу аэропорта в Алматы до 10 января.

Также мы писали, что в Алматы 13 января состоялась торжественная церемония в честь вывода войск Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), который начался 12 января, на день раньше запланированного. Аэропорт города уже принял первый международный рейс после возобновления работы.