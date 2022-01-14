Ивано-Франковскую и Сумскую области Минздрав относит к оранжевой зоне адаптивного карантина. Остальные зоны Украины - в желтой зоне. Такие данные в пятницу, 14 января, опубликованы на сайте ведомства.

Херсонская область, которая накануне также была оранжевой, теперь обозначена желтым и указано, что 13 января в ней улучшилась динамика уровня госпитализаций.

А вот в Ивано-Франковской области второй день подряд, а в Сумской области уже третий день подряд превышен коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом.

Во всех регионах Украины уровень заболеваемости COVID-19 превышает пороговое значение в 75 случаях на 100 тысяч жителей.

По данным на 13 января уровень заболеваемости по стране составляет 183 на 100 тысяч человек. Самый высокий показатель в Киеве, где он составляет 379 случаев на 100 тысяч человек.

Напомним, в Украине четвертый день растет заболеваемость ковидом, за прошлые сутки заразились почти 10,5 тысячи человек.

Ранее "Страна" писала о том, что ВОЗ добавила в список лекарств от ковида два новых препарата, которые снижают летальность и потребность в ИВЛ.