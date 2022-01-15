Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила журналистам о том, что поток мигрантов, которые отправлялись в Беларусь, прекратился.

Об этом сообщает издание "Delfi.ru" со ссылкой на слова высокопоставленного политика Литвы.

"По нашим данным, (поток мигрантов в Беларусь – Ред.) прекратился. Режиму не удается его организовать", – сказала Шимоните журналистам.

Также она добавила, что в полночь (в ночь с 14 января на 15. - Ред.) завершится объявленное Литвой на границе ЧП, контроль на границе будет обеспечиваться так же, как и прежде.

"Пока будем контролировать так, как это делали до объявления чрезвычайного положения. Этот алгоритм известен, поскольку по нему мы действовали не один месяц", – сказала премьер.

Между тем, Шимоните не исключила возможности того, что ЧП может быть объявлено снова.

По словам премьера, в Беларуси сейчас находятся 1,5–2 тыс. мигрантов, не вернувшихся в страны происхождения, и в будущем они могут попытаться пересечь границу Беларуси с Литвой, Латвией или Польшей.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о том, что на польско-белорусской границе появилось множество безымянных могил беженцев. Однако, по его словам, польские власти скрывают эту информацию.

Кроме того, мы также писали о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов в назвал мигрантов, которые в ноябре сконцентрировались на белорусско-польской границе, "биологическим оружием".