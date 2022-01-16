Российский журналист Михаил Зеленский, который скончался в ночь с 11 на 12 января в Доминикане, перед смертью через суд он выяснял отношения с бывшей женой, фигуристкой Еленой Грушиной.

Отношения Зеленского и Грушиной начались еще в 2007 году. Они познакомились во время шоу "Танцы на льду". Ради брака спортсменка отказалась от продолжения карьеры в Америке. На протяжении долгого времени супруги жили счастливо, однако в 2014 году они оформили развод.

Через пять лет, в 2019 году, начался спор об алиментах, который перерос в раздел имущества и борьбу за воспитание дочерей Софии и Полины. Последнее судебное заседание по детям произошло за три недели до смерти Михаила.

"Иск, в котором Михаил просил определить четкий порядок общения с девочками, был подан в конце 2020 года. За это время состоялось шесть слушаний по делу, в сентябре рассмотрение завершилось — требования истца были удовлетворены лишь частично", — сообщила StarHit.ru пресс-служба Кунцевского районного суда.

В связи с этим телеведущий подал апелляционные жалобы, которые рассмотрели 20 декабря прошлого года. Но инстанция оставила решение суда неизменным.

Также Зеленский претендовал на половину квартиры в Москве, которая была куплена в браке с Еленой - в 2013 году. Ведущий обратился в суд после того, как Елена стала строить препятствия в пользовании жильем. Скорее всего, это было связано с тем, что фигуристка завела новые отношения, и поэтому Михаил стал нежеланным гостем в апартаментах.

Напомним, по предварительным данным, причиной кончины Михаила Зеленского стал инсульт.

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