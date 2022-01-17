В Украине в понедельник, 17 января, будет бушевать ветер. В связи с этим в большинстве регионов объявлен первый уровень опасности (желтый). А во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, где порывы ветра будут достигать 25-30 м/с, объявили второй уровень опасности, оранжевый.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем 17 января на большей части территории Украины, включая Киев, порывы ветра будут достигать 17-22 м/с.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что такие погоде условия могут привести к осложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах.

Кроме того, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень).

Напомним, шквальный ветер, который пронесся по Украине 14 января, вызвал "ёлкопад" на севере и в центре страны, срывал флаги и баннеры на востоке и западе, ломал кровли и даже стал причиной гибели человека в Киеве.

Ранее "Страна" писала о том, что украинские полярники показали, как откапывают станцию из трехметровых сугробов после рекордных снегопадов.

Также мы сообщали, что в Украине на Крещение ударит мороз, в ближайшие дни температура в Украине упадет.