После спада на выходных в Украине продолжился рост числа новых случаев коронавируса. В течение прошлых суток заразились 8 558 человек.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 18 января пресс-службой Минздрава.

По данным ведомства, вчера ковид обнаружили у 811 детей и 304 медиков. 1 125 человек попали в больницу с коронавирусом. 188 случаев ковида оказались летальными (вчера - 78). Выздоровел 5 761 человек.

В течение суток в Украине сделали 80 921 прививку от коронавируса. Первую дозу получили 29 847 человек, вторую - 36 223 человека. Дополнительную прививку сделали 456 украинцев, бустерную - 14 395 человек.

Всего в Украине выявили уже 3 768 088 случаев коронавируса. Из них 98 549 оказались летальными. Выздоровели от ковида 3 561 923 человека.

Напомним, "Страна" писала о том, что, по информации Национальной академии наук, в Украине в середине января уже началась новая волна коронавируса, вызванная штаммом коронавируса "Омикрон".

Мы рассказывали, как "Омикрон" разгоняет новую волну коронавируса в нашей стране и что о нем известно.

Кроме того, мы писали, что ученые предупредили, что "Омикрон" окажется не последним штаммом коронавируса, с которым столкнется мир.