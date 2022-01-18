По состоянию на утро вторника, 18 января, в Украине уже четыре области находятся в оранжевой зоне адаптивного карантина. Речь идет о Сумской, Ровенской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. При этом вчера в оранжевой зоне были всего две области - Сумская и Ивано-Франковская.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

В Ивано-Франковской области ухудшились три показателя. В регионе превышен коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом. При допустимом показателе до 20% он сейчас составляет 27,8%. Кроме того, ухудшилась динамика госпитализаций пациентов с Covid-19 - 72,2% (при пороговом значении до 50%), а также уровень госпитализаций - 64,3% (при допустимом - 60 случаев на 100 тысяч жителей).

В Ровенской, Сумской и Черновицкой областях превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. Он составляет там 20,5%, 27,7% и 20,5% соответственно.

Остальные украинские регионы находятся в желтой зоне адаптивного карантина.

Напомним, в Украине возобновился рост заболеваемости ковидом. В течение прошлых суток заразились 8 558 человек. При этом число летальных случаев за минувшие 24 часа подскочило больше чем в два раза.

Также мы писали, что ранее главный санврач Украины Игорь Кузин прогнозировал, что новая волна коронавируса, вызванная "Омикроном", может начаться в Украине уже в конце января.